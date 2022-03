HANDE DOĞANDEMİR

Çevrelerindeki kadınlara neler yaptıklarının 'farkında olmayan', 1 günlüğüne duyar kasan erkeklerin günü 8 Mart... Biz her gün kadınız, her gün güçlüyüz; yemezler! Her günümüz kutlu olsun...