METİN AROLAT
Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Biliyorum kimse kalmayacak. Sen de, ben de... Kimse.. Kimseye torpil olmayacak... Bilsem de çok üzgünüm. Eksilmekten.
ALİ SUNAL
Canım acıyor... Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam canım kıymetlim hayran olduğum benim yaramaz çocuk ablam mekanın cennet olsun...
HARİKA AVCI
Türk tiyatrosu ve sineması bir değerini daha kaybetti. Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
SELDA ALKOR
Sevgili Ayşen güle güle canım nurlar içinde yat sen kalbimizin domates kraliçesi olarak hep yaşayacaksın.
PERİHAN SAVAŞ
Senide kalbimize sakladık...Güle güle yolun ışık mekanın cennet olsun.
MURAT BOZ
Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu. Mekanın cennet olsun.
GUPSE ÖZAY
Sen ne güzel, ne akıllı, ne komik, ne harika, ne cesur bir kadınsın.. Tanışmış olup sohbet edebildiğim için ne mutlu bana.
DENİZ SEKİ
Ne acı bir kayıp. Türk sinema ve tiyatrosunun büyük oyuncularından birini daha kaybettik. Başımız sağolsun. Mekanın cennet olsun Ayşen Gruda.
CEM YILMAZ
Kıymetli ustamız Aysen Gruda ablamızın mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun.
EMEL SAYIN
Bir kıymetlimizi daha kaybettik. Nurlar içinde uyu Ayşen Gruda
NEVRA SEREZLİ
Işıklarda uyu
YILMAZ ERDOĞAN
Bizim en güzel akrabamız olmayı başarmış bir Usta... Memleket tarihine atılmış güler yüzlü, büyük bir imza. Hepimizin başı sağ olsun.
DEMET AKBAĞ
Ayşen ablamız , nurlar içinde yat , başımız sağ olsun.
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