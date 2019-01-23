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METİN AROLAT

Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Biliyorum kimse kalmayacak. Sen de, ben de... Kimse.. Kimseye torpil olmayacak... Bilsem de çok üzgünüm. Eksilmekten.