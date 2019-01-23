Ünlülerden Ayşen Gruda mesajları

Giriş: 23.01.2019 - 16:42 | Güncelleme:  

Ayşen Gruda'dan son dakika acı haber... Bir süredir kanser tedavisi gören 74 yaşındaki usta sanatçı Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Gruda, Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştı. Gruda'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

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    METİN AROLAT

    Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Biliyorum kimse kalmayacak. Sen de, ben de... Kimse.. Kimseye torpil olmayacak... Bilsem de çok üzgünüm. Eksilmekten.

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    ALİ SUNAL

    Canım acıyor... Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam canım kıymetlim hayran olduğum benim yaramaz çocuk ablam mekanın cennet olsun...

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    HARİKA AVCI

    Türk tiyatrosu ve sineması bir değerini daha kaybetti. Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

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    SELDA ALKOR 

    Sevgili Ayşen güle güle canım nurlar içinde yat sen kalbimizin domates kraliçesi olarak hep yaşayacaksın.

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    PERİHAN SAVAŞ 

    Senide kalbimize sakladık...Güle güle yolun ışık mekanın cennet olsun.

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    MURAT BOZ

    Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu. Mekanın cennet olsun. 

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    GUPSE ÖZAY 

    Sen ne güzel, ne akıllı, ne komik, ne harika, ne cesur bir kadınsın.. Tanışmış olup sohbet edebildiğim için ne mutlu bana. 

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    DENİZ SEKİ 

    Ne acı bir kayıp. Türk sinema ve tiyatrosunun büyük oyuncularından birini daha kaybettik. Başımız sağolsun. Mekanın cennet olsun Ayşen Gruda.

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    CEM YILMAZ 

    Kıymetli ustamız Aysen Gruda ablamızın mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun.

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    EMEL SAYIN 

    Bir kıymetlimizi daha kaybettik. Nurlar içinde uyu Ayşen Gruda

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    NEVRA SEREZLİ

    Işıklarda uyu

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    YILMAZ ERDOĞAN

    Bizim en güzel akrabamız olmayı başarmış bir Usta... Memleket tarihine atılmış güler yüzlü, büyük bir imza. Hepimizin başı sağ olsun.

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    DEMET AKBAĞ

    Ayşen ablamız , nurlar içinde yat , başımız sağ olsun.

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