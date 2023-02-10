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Ünlülerden depremzedelere yardım

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimler ve futbolcular, depremzedeler adına kullanılması için Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne maddi yardımda bulundu

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  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.
  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    Ünlüler de depremzedeler için kolları sıvadı. Kimi yardım kampanyalarında yer alarak deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek ve yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor. 
  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    Deprem bölgesinde bulunan Haluk Levent, maddi yardımda bulunmaya devam eden isimleri açıklamaya devam ediyor. İşte o isimler...

    • Ebru Gündeş... 500 bin TL
    • Rassan Khoshnaw... 400 bin dolar
    • Orhan Gencebay 500 bin TL
    • Sibel Can... 1 milyon TL
    • Halit Ergenç - Bergüzar Korel çifti... 400 bin TL
    • Merih Demiral… 1 milyon TL
    • Edis… 400 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    • Derya Balta... 300 bin TL
    • Kıvanç Tatlıluğ… 200 bin TL ve lojistik ihtiyaç yardımı
    • Mustafa Ceceli... 200 bin TL
    • Mert Hakan Yandaş... 200 bin TL
    • Burak Deniz… 150 bin TL
    • Emre Kılınç... 150 bin TL
    • Celil Nalçakan… 100 bin TL
  • Ünlülerden depremzedelere yardım - Magazin haberleri

    • Çağlar Söyüncü... 50 bin Euro
    • Cengiz Ünder... 50 bin Euro
    • İrem Derici... 150 bin TL
    • Aras Bulut İynemli... 200 bin TL
    • Burak Yılmaz... 300 bin TL
    • Sefo... 200 bin TL
    • Can Yaman... 250 bin TL
    • Murat Boz... 500 bin TL
    • Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy... 100 bin TL
    • Ziynet Sali... 100 bin TL

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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