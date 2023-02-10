• Çağlar Söyüncü... 50 bin Euro

• Cengiz Ünder... 50 bin Euro

• İrem Derici... 150 bin TL

• Aras Bulut İynemli... 200 bin TL

• Burak Yılmaz... 300 bin TL

• Sefo... 200 bin TL

• Can Yaman... 250 bin TL

• Murat Boz... 500 bin TL

• Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy... 100 bin TL

• Ziynet Sali... 100 bin TL

Fotoğraflar: AA, DHA, İHA