MURAT ŞEKER

106 yıl önce yaşananları bugün tanımlamak, bugünün bağlamında politik nedenlerle bir 'hamle' olarak tavırlaştırmak ne kadar da Amerikanvari... Ataları, tarihin en büyük soykırımını yapmış 'beyaz adam', bugün racon kesiyor. Belli ki Türkiye artık onlar için 'stratejik' ortak değil. Bu topraklarda yaşanan acılar, okyanus ötesindeki beyaz adamın kelamına göre daha az acı ya da daha büyük trajedi olacak değil. 1. Dünya Savaşı boyunca milyonlarca insan öldürüldü, büyük acılar yaşandı bu coğrafyada. 106 yıl sonra adama 'Hayırdır hacı, aklın neredeydi? derler. Bir Balkan muhacirinin torunu olarak, adı ister zorunlu 'tehcir' olsun ister keyfi 'göç', büyük değişimler yaşandı tüm bu coğrafyada 106 yıl önce. Bizim dedelerimizin yaşadıkları hiçbir şekilde tanımlanmıyor bile. Balkanlar ve Kafkasya'da yaşananlar? Biden bunları biliyor mu?