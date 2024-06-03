Ünlülerden Jose Mourinho mesajları
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalamasının ardından Alişan ile Burak Özçivit, mutluluğunu paylaştı. Alişan; "Tüylerimiz diken diken oldu" dedi
Giriş: 03.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:53
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ALİŞAN
Her Fenerbahçeli gibi tüylerimiz diken diken izledik ve adam öyle bir konuştu ki hepimizin gönlünü maça çıkmadan fethetti; "Bu forma benim bir derim gibi" tıpkı bizim gibi konuştu. Yaşa Fenerbahçe.
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BURAK ÖZÇİVİT
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DOĞUKAN GÜNGÖR
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