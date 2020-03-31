Ünlülerden Kızılay'a büyük destek

Koronavirüs ile mücadelede destek ve eylem planlarıyla milyonlarca kişinin yardımına koşan Kızılay'a destek devam ediyor. Gönüllüleri ve profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada olan ve insanların yardımına koşan Kızılay, önemli bir projeye daha imza attı. 'Kızılay Sensiz Olmaz' filmiyle ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Türkiye'nin tanınmış sanatçıları hiçbir karşılık beklemeden kamera karşısına geçerek, Kızılay'ı anlattı.

Kızılay'ın 'Sensiz Olmaz' mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerin ilk bölümünde ünlü sanatçılar; Demet Akbağ, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Hakan Boyav ve Gizem Karaca yer alıyor.

5 seri halinde devam edecek filmlerde oyuncular, Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkat çekiyor.