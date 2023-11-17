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GONCA VUSLATERİ

Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var. İcitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle... Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde.. hafifçe gülümser ve yatıştırırsın... Bu “yaşamak” konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dahil ettiğin herkes ne şanslı Metin... Seni çok seviyorum... En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin. Güzel dostumu sarıp, sarmalasın Yaradan’ın kuvvetli ışığı...