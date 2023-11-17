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        Haberler Magazin Ünlülerden Metin Uca'ya veda mesajları | Metin Uca neden öldü, kaç yaşında vefat etti? - Güncel Magazin haberleri

        Ünlülerden Metin Uca'ya veda

        Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayata veda etti. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:49
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        SEREN FOSFOROĞLU

        O gün seni son görüşümmüş meğer… Çok üzgünüm. Güzel insandın. İyi ki hayatıma girmişsin. Seninle her anı hep güzel hatırlayacağım canım Metin...

        2

        GANİ MÜJDE

        Canım arkadaşım, heyecanını hiç kaybetmeyen bir çocuk, cesur bir bilge, çevresine ışık saçan bir dosttun... Seni artık güzel hatıralarınla anacağız. Yaşadığın her saniyeye anlam katarak yaşadığın ve yaşattığın için teşekkürler.

        3

        BEHZAT UYGUR

        Arkadaş... Metin Uca...

        4

        GONCA VUSLATERİ

        Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var. İcitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle... Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde.. hafifçe gülümser ve yatıştırırsın... Bu “yaşamak” konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dahil ettiğin herkes ne şanslı Metin... Seni çok seviyorum... En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin. Güzel dostumu sarıp, sarmalasın Yaradan’ın kuvvetli ışığı...

        #metin uca
        #Metin Uca vefat etti
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