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Ünlüleri taklit eden adam Tom Lenk güldürdü

27.07.2018 - 10:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ünlülerin fotoğraflarıyla kendince dalga geçen adam Tom Lenk, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarını güldürdü

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    Instagram'da binlerce takipçisi olan Tom Lenk modellerden oyunculara, Kraliyet ailesi mensuplarından oyunculara kadar pek çok ismi taklit ediyor.

     

     

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    Tom Lenk'in taklit ettiği isimlerden bazılarını sizler için derledik...

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  • 54 Ünlüleri taklit eden adam Tom Lenk güldürdü
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  • 55 Ünlüleri taklit eden adam Tom Lenk güldürdü
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  • 56 Ünlüleri taklit eden adam Tom Lenk güldürdü
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  • 57 Ünlüleri taklit eden adam Tom Lenk güldürdü
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