Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ayşe Kökçü
İstiklal Savaşı'nda kazanılmış büyükbabamın İstiklal Madalyası
Demet Akbağ
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Vatan uğruna can veren askerlerimize ve Ata’mıza saygıyla
Mert Fırat
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bilimin yolundan ayrılmadan, sanatla beslenen, yaratıcı, yenilikçi, katılımcı, barış içinde yaşayacağımız aydınlık yarınlara...
Irmak Ünal
“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yüceltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
Yavuz Seçkin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Pınar Altuğ Atacan
Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun!
Ziynet Sali
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Onur Büyüktopçu
Cumhuriyetimizin 95.yılı kutlu olsun
Sibel Can
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Funda Arar
Cumhuriyet’in ilanının 95. yılı ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
İrem Derici
Umarım asgari 5 sene daha yaşar da cumhuriyetimizin 100. yılını da kanlı canlı görürüm! En güzel bayramımız kutlu olsun! İzindeyiz ve emanetinin bekçileriyiz Atam!
Nergis Kumbasar
29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun
Çağla Şıkel
57 yıllık yaşamına 11 savaş, 24 madalya, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran ulu önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.
Ebru Şallı
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun!
Burcu Esmersoy Suyabatmaz
Günaydın!ne güzel bir gün! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
Demet Şener
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun
Merve Boluğur
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Demet Akalın
Ne mutlu Türk'üm diyene
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