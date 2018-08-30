6 | 10

Sibel Can

Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır... Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan şanlı zaferin 96. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum.