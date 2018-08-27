Ünlülerin bayram tatili böyle geçti

9 günlük kurban bayramı tatili vatandaşlar kadar ünlü isimlere de iyi geldi. Ekranların ve sahnelerin yıldız isimleri Kurban Bayramı boyunca kış sezonu öncesi adeta enerji depoladı. Kimisi bayramı sahnede geçirdi kimisi de boşalan İstanbul'un keyfini çıkardı. Kimisi Lizbon'a giderken kimisi de kendisini Artvin'de doğanın kollarına bıraktı. Birbirinden ünlü isimlerin 9 günlük bayram tatilini nasıl geçirdiğini sizler için derledik...