9 günlük kurban bayramı tatili vatandaşlar kadar ünlü isimlere de iyi geldi. Ekranların ve sahnelerin yıldız isimleri Kurban Bayramı boyunca kış sezonu öncesi adeta enerji depoladı. Kimisi bayramı sahnede geçirdi kimisi de boşalan İstanbul'un keyfini çıkardı. Kimisi Lizbon'a giderken kimisi de kendisini Artvin'de doğanın kollarına bıraktı. Birbirinden ünlü isimlerin 9 günlük bayram tatilini nasıl geçirdiğini sizler için derledik...
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Geçtiğimiz yıl hayatını Atakan Koru ile birleştiren Azra Akın tatil için Edirne'nin İpsala ilçesini tercih etti. Bayram tatilini doğayla iç içe geçiren Türkiye güzeli ağaçtan elma toplamayı da ihmal etmedi.
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Yoğun konser maratonuna bayram tatili boyunca ara veren Simge Sağın'ın tercihi Yunanistan oldu. Yakın arkadaşlarıyla birlikte Simi Adası'na giden ünlü şarkıcı denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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SHOW TV'de ekranlara gelen 'Yeni Gelin' dizisinin 'Bella'sı Jessica May, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatil boyunca bisikletiyle birlikte İstanbul'un ara sokaklarını keşfeden ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizinin çekimlerine katılmak üzere Adana'ya hareket edecek.
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İzmir doğumlu Seda Güven tatilini Karadeniz turu yaparak geçiriyor. Artvin'de bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na giderek kendisini doğanın kollarına bırakan güzel oyuncu daha sonra Çamlıhemşin Fırtına Deresi ve Kastamonu'ya gitti.
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Oyuncu Öykü Çelik sevgilisi Can Kıraç ile birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.
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10 yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Ferhat Göçer-Ömür Gedik ikilisi tatili Karadağ'ın Kotor kasabasında geçirdi.
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos Adası'ndan vazgeçmiyor.
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Magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Sabancı ailesi bayram tatili için Fethiye'ye gitti. Ömer ve Arzu Sabancı çifti oğulları Kerim ve Hakan ile birlikte objektiflere bu pozu verdi.
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Burcu Kara bayram tatili için yurt dışını tercih etti. Son dönemde popüler olan Sveti Stefan Adası'nda eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte giden ünlü oyuncu tatilini tüm hızıyla sürdürüyor.
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Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte teknede çekilmiş romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çağatay Ulusoy balık avlama tutkusundan vazgeçmedi.
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Demet Şener bayram tatilini oğlu Ömer ve kızı İrem ile birlikte Antalya'da geçirdi.
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Genç popçu Edis Görgülü bayramda İzmir Ilıca'da yaşayan ailesinin yanındaydı.
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Hande Yener, Bodrum'daydı. The Moss Marine'de sahneye de çıkan Yener, tatil için gelen binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.
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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti tatillerini Çeşme'de geçirdi. Çeşme'ye giderken Atatürk Havalimanı'nda böyle görüntülendiler.
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Serenay Sarıkaya bayram tatilini Ege kıyılarını dolaşarak geçirdi.
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Bülent Şakrak-Ceyda Düvençi çifiti Bodrum'daydı. Bülent Şakrak'ın doğum gününü de Bodrum'da kutladılar. Ceyda Düvenci'nin eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı "Sana aşığım, sonsuz bağlıyom. Uzun yıllar boyu koyun koyuna yaşayalım" sözleri binlerce beğeni aldı.
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Derya Uluğ, bayramı çalışarak geçirdi. 9 günde 12 konser vererek önemli bir başarı elde etti. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Burdur Gölhisar'a, Eskişehir'den Silivri'ye kadar 12 şehirde sahne aldı.
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İzzet Yıldızhan çocukları Ali ve Mustafa ile birlikte rahmetli babası Mustafa Yıldızhan'ın Diyarbakır'da bulunan mezarlığına giderek dua etti.
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Sibel Can, bayramda konser için Kıbrıs'taydı. İstanbul'da çocukları Engincan Ural, Melissa Ural ve Emir Aksüt'ü bir araya getirerek anı ölümsüzleştiren fotoğrafı çekti.
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Yonca Evcimik, Bodrum'daki yazlığından dışarıya adım atmadı.
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Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bayramı, Bandırma'da bulunan ailesinin yanında geçirdi.
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