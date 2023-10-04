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        Haberler Magazin Ünlülerin birbirinden ilginç alışkanlıkları: Johnny Depp'in Barbie koleksiyonu olduğunu biliyor muydunuz?

        Ünlülerin birbirinden ilginç koleksiyonları: Johnny Depp'in Barbie koleksiyonu bile var!

        Her insan gibi ünlü isimlerin de ilgisini çeken alışkanlıklar zamanla bir hobi haline gelerek koleksiyon yapmalarına bile neden olabiliyor. Ünlülerin birbirinden ilginç alışkanlıkları ve edindikleri koleksiyonları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:34
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        1

        BÜLENT ERSOY

        Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un tek sayı takıntısı var. Ersoy tek numaralı koltuklara oturamıyor veya tek numaralı otel odalarında konaklayamıyor.

        2

        NECATİ ŞAŞMAZ

        Necati Şaşmaz çay tiryakilerinden. Ünlü oyuncu günde yaklaşık 80 bardak çay içiyor.

        3

        RİHANNA

        Dünyaca ünlü yıldız Rihanna bir röportajında her sabah ananas yediğini söylemişti.

        4

        HÜLYA AVŞAR

        Hülya Avşar dakik olan insanlardan biri. Avşar her buluşmaya 5 dakika erken gidiyor.

        5

        TEOMAN

        Ünlü şarkıcı Teoman'ın kendine ait çizgi roman koleksiyonu var.

        6

        SERENAY SARIKAYA

        Oyuncu Serenay Sarıkaya sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Her sabah ballı süt içiyor.

        7

        TOM HANKS

        Hollywood yıldızı Tom Hanks'in özel bir antika daktilo koleksiyonu var.

        8

        ANGELİNA JOLİE

        Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin kendine ait bir hançer koleksiyonu var.

        9

        JOHNNY DEPP

        Ünlü oyuncu ve müzisyen Johnny Depp'in kendine ait özgün bir Barbie koleksiyonu var.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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