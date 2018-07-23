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Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden kadın güldürmeye devam ediyor

23.07.2018 - 09:42 | Güncelleme:

Ünlülerin Instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen kadın paylaşımlarına devam ediyor!

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    Avustralyalı komedyen Celeste Barber, ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince taklit ederek dalga geçiyor. #CelesteChallenceAccepted hashtagiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede fenomen haline geldi.

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  • 34 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 35 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 36 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 37 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 38 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 40 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 47 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 48 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 49 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 50 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 51 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 52 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 53 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 54 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 55 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 56 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 57 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 58 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 59 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 60 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 61 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 62 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 63 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 64 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 65 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 66 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 67 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 68 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 69 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 70 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 71 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 72 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 73 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 74 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 75 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 76 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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  • 77 Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden Celeste Barber güldürmeye devam ediyor
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