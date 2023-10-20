Ünlülerin İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor

Oyuncu John Cusack, uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze'ye yönelik bağış kampanyasını sosyal medya hesabına taşırken, çok sayıda paylaşımında İsrail'e, Filistinlilere yönelik katliama son vermesi çağrısında bulundu.

Aasif Mandvi

"NETANYAHU'NUN STRATEJİSİ HAYALLERİNDEKİ SOYKIRIMI CESURCA HAYATA GEÇİRMESİNİ SAĞLADI"

ABD'li rap müzisyeni Soul Williams, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen Amerika, tıpkı kendi hükumetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor çünkü 'Ortada bir İsrail olmasaydı, bölgede bir tutunma noktası olarak biz onu oluştururduk'. Biz bu taktikleri görüyor ve reddediyoruz.