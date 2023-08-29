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        Haberler Magazin Ünlülerin şaşıracağınız birbirinden değişik eski meslekleri!

        Ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri!

        Ünlü isimler dünyaya adını duyurmadan önce sıradan meslekler yapıyordu. Hatta bazı yıldız isimler şaşıracağınız türde değişik işlerle uğraşıyordu. İşte ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:41
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        1

        ZAYN MALİK

        Ünlü şarkıcı Zayn Malik, One Direction grubu ile tanınmadan önce boksörlük yapıyordu.

        2

        MADONNA

        Dünyaca ünlü yıldız Madonna ismini duyurmadan önce bir dönem kasiyerlik işi yapmıştı.

        3

        MEGAN FOX

        Oyuncu Megan Fox sinema ve televizyon dünyasına girmeden önce maskotluk yapmıştı.

        4

        BUĞRA GÜLSOY

        Birçok dizi ve filmde yer alan Buğra Gülsoy aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık bölümü okumuştur.

        5

        HADİSE

        Ünlü şarkıcı Hadise pop müzikte adını duyurmadan önce bir dönem tezgahtar olarak çalışmıştır.

        6

        MORGAN FREEMAN

        Dünyaca ünlü oyunculardan birisi olan Freeman, ismini duyurmadan önce kargo görevlisi olarak çalışıyordu.

        7

        NİCOLE KİDMAN

        Başarılı oyuncu Nicole Kidman, tüm dünyaya adını duyuran bir aktör olmadan önce masörlük yapıyordu.

        8

        RAFET ELROMAN

        Şarkıcı Rafet Elroman ünlü olmadan önce müezzin olarak çalışıyordu.

        9

        ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

        Televizyon yapımcısı ve yazar olan Armağan Çağlayan aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve bir dönem avukatlık yapmıştır.

        10

        ANGELİNA JOLİE

        Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie keşfedilmeden önce cenaze direktörü olarak çalışmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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