Ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri!

Başarılı oyuncu Nicole Kidman, tüm dünyaya adını duyuran bir aktör olmadan önce masörlük yapıyordu.

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Televizyon yapımcısı ve yazar olan Armağan Çağlayan aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve bir dönem avukatlık yapmıştır.