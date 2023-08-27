Ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri!
Ünlü isimler dünyaya adını duyurmadan önce sıradan meslekler yapıyordu. Hatta bazı yıldız isimler şaşıracağınız türde değişik işlerle uğraşıyordu. İşte ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri.
ZAYN MALİK
Ünlü şarkıcı Zayn Malik, One Direction grubu ile tanınmadan önce boksörlük yapıyordu.
MADONNA
Dünyaca ünlü yıldız Madonna ismini duyurmadan önce bir dönem kasiyerlik işi yapmıştı.
MEGAN FOX
Oyuncu Megan Fox sinema ve televizyon dünyasına girmeden önce maskotluk yapmıştı.
BUĞRA GÜLSOY
Birçok dizi ve filmde yer alan Buğra Gülsoy aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık bölümü okumuştur.
HADİSE
Ünlü şarkıcı Hadise pop müzikte adını duyurmadan önce bir dönem tezgahtar olarak çalışmıştır.
MORGAN FREEMAN
Dünyaca ünlü oyunculardan birisi olan Freeman, ismini duyurmadan önce kargo görevlisi olarak çalışıyordu.
NİCOLE KİDMAN
Başarılı oyuncu Nicole Kidman, tüm dünyaya adını duyuran bir aktör olmadan önce masörlük yapıyordu.
RAFET ELROMAN
Şarkıcı Rafet Elroman ünlü olmadan önce müezzin olarak çalışıyordu.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Televizyon yapımcısı ve yazar olan Armağan Çağlayan aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve bir dönem avukatlık yapmıştır.