Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara
Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara kadar ünlülerin sevdiği favori yemekleri sizler için listeledik.
JENNİFER ANİSTON
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın favori yemeklerinden birisi nachos.
JUSTİN BİEBER
Şarkıcı Justin Bieber'ın favori yemeği Bolonez soslu spagetti.
SCARLETT JOHANSSON
Başarılı oyuncu Scarlett Johansson'ın favori yemeği soslu tavuk kanatları.
HUGH JACKMAN
Hugh Jackman, şarap ve peynir uyumuna bayılıyor. Ağzının tadını bilen biri olduğunu söyleyen Jackman, şarap ve peynirin eşssiz uyumunu yakaladığında büyük keyif alıyor.
FREDDİE MERCURY
Mercury, Parsi kültürüne ait olan baharatlı çırpılmış yumurtaya bayılırdı.
ELWİS PRESLEY
Elwis Presley için vazgeçilmez olan fıstık ezmeli ve muzlu sandviçlerdi.
SİNEM KOBAL
Oyuncu Sinem Kobal'ın favori yemeği patates kızartması.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu'nun favorisi zeyntinyağlı enginar.
KEREM BÜRSİN
Kerem Bürsin İskender Kebap'ı severek yiyor.
SERENAY SARIKAYA
Gece vakti işkembe çorbası içmeyi seven güzel oyuncu ayrıca kokoreçide çok seviyor.
ÇAĞATAY ULUSOY
Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerinden birisi olan karnıyarık Çağatay Ulusoy'un favorisi.
KADİR DOĞULU
Mersinli olan Kadir Doğulu'nun favorisi tantuni.
NESLİHAN ATAGÜL
Neslihan Atagül patatese dair her şeye bayılıyor.
ASLI ENVER
Aslı Enver sufleye asla hayır diyemiyor.
MURAT BOZ
Günün en önemli olan kahvaltıyı Murat Boz kuşburnu reçeli olmadan yapamıyor.