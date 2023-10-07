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        Haberler Magazin Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara

        Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara

        Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara kadar ünlülerin sevdiği favori yemekleri sizler için listeledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:59
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        1

        JENNİFER ANİSTON

        Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın favori yemeklerinden birisi nachos.

        2

        JUSTİN BİEBER

        Şarkıcı Justin Bieber'ın favori yemeği Bolonez soslu spagetti.

        3

        SCARLETT JOHANSSON

        Başarılı oyuncu Scarlett Johansson'ın favori yemeği soslu tavuk kanatları.

        4

        HUGH JACKMAN

        Hugh Jackman, şarap ve peynir uyumuna bayılıyor. Ağzının tadını bilen biri olduğunu söyleyen Jackman, şarap ve peynirin eşssiz uyumunu yakaladığında büyük keyif alıyor.

        5

        FREDDİE MERCURY

        Mercury, Parsi kültürüne ait olan baharatlı çırpılmış yumurtaya bayılırdı.

        6

        ELWİS PRESLEY

        Elwis Presley için vazgeçilmez olan fıstık ezmeli ve muzlu sandviçlerdi.

        7

        SİNEM KOBAL

        Oyuncu Sinem Kobal'ın favori yemeği patates kızartması.

        8

        KENAN İMİRZALIOĞLU

        Kenan İmirzalıoğlu'nun favorisi zeyntinyağlı enginar.

        9

        KEREM BÜRSİN

        Kerem Bürsin İskender Kebap'ı severek yiyor.

        10

        SERENAY SARIKAYA

        Gece vakti işkembe çorbası içmeyi seven güzel oyuncu ayrıca kokoreçide çok seviyor.

        11

        ÇAĞATAY ULUSOY

        Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerinden birisi olan karnıyarık Çağatay Ulusoy'un favorisi.

        12

        KADİR DOĞULU

        Mersinli olan Kadir Doğulu'nun favorisi tantuni.

        13

        NESLİHAN ATAGÜL

        Neslihan Atagül patatese dair her şeye bayılıyor.

        14

        ASLI ENVER

        Aslı Enver sufleye asla hayır diyemiyor.

        15

        MURAT BOZ

        Günün en önemli olan kahvaltıyı Murat Boz kuşburnu reçeli olmadan yapamıyor.

        16

        KIVANÇ TATLITUĞ

        Mantıyı ve tarhana çorbasını çok seviyor. Diğer favorisi ise sarma ve kebap.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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