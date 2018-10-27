Unterhaching - Karlsruher maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Unterhaching, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Karlsruher takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Unterhaching 19 puanla 4. sırada, Karlsruher 19 puanla 6. sırada bulunuyor. Unterhaching son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Karlsruher, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Unterhaching galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Karlsruher galibiyet oranı 2.80. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Unterhaching son haftadaki Paderborn müsabasında 0-3 yenildi.

Karlsruher ise FSV Zwickau karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Unterhaching, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Karlsruher, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Karlsruher 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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