Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor?

        Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor?

        Bir markette olduğunuzu hayal edin. Çantanızı karıştırdığınızda alışveriş listenizi evde unuttuğunuzu fark ediyorsunuz ve eve geri dönmek istemediğiniz için neye ihtiyacınız olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz fakat yalnızca ilk birkaç öge aklınızda kalmış. Peki, bu durumun sebebi nedir? İşte sizin için, neden listedeki ilk ögeleri hatırladığınıza dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alışveriş listeleri, ev için olan ihtiyaçlarımızı belirlerken sıklıkla kullanılan pratik araçlardır. Bir liste oluşturduktan sonra o listeyi evde unuttuğumuzda neden alışveriş listenizin sadece ilk ögelerini hatırladığınızı biliyor musunuz? Beyninizin seçici hafızasının arkasında ne yatıyor? İşte, neden ilk ögelerin belleğimizde kaldığına dair bilgiler…

        2

        HAFIZA NASIL ÇALIŞIR?

        Bu durumu anlayabilmek için hafızanın nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Birden fazla hafıza türüne sahip olmak, alışveriş listesindeki maddeleri neden unuttuğunuzu etkiliyor. Örneğin, çalıştığınız bir sınava dair olan bilgilerle alışveriş listesindeki ögeler aynı yerde depolanırken ilk aşık olduğunuz ana dair hatırladıklarınız beyniniz tarafından farklı yerde tutulur.

        3

        KISA SÜRELİ HAFIZA

        Size gelen bilgi duyularınızla algılandıktan sonra beyninize ulaşır. Yani okuduğunuz veya duyduğunuz kelimeler, kısa süreli hafızaya gider. Tipik olarak çoğu insan aynı anda sadece 7 ögeyi hatırlayabilir. Süre olarak ise bu bilgileri 15 ile 30 saniye arasında hatırlamanız mümkündür. Bunun üzerine yeni bir şey duymanız ya da öğrenmeye çalışmanız durumunda ise ögeleri daha çok unutacağınız biliniyor.

        4

        UZUN SÜRELİ HAFIZA

        Uzun süreli hafızada bilginin kalıcı olabilmesi için saklanan anıların sık sık hatırlanması gerekir. Yani isim gibi bilgiler sürekli tekrar edildiğinden akılda kalır. Zamanında öğrendiğiniz herhangi bir bilgiyi hatırlamak için ise yeterince tekrar yapmalısınız. Aklınızda tuttuğunuz listeler uzun süreli hafızanın yanı sıra öncelik etkisine de bağlıdır.

        5

        HAFIZA İLE ÖNCELİK ETKİSİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

        Öncelik etkisi, listede ilk sırada yer alan şeylere yönelik bilişsel bir önyargıdır. İnsanlar genellikle bir listenin en başını okuma eğilimindedir ve listeyi her yeniden okuduklarında ilk birkaç öge kolayca hatırlanır ancak okumaya devam ettikçe kısa süreli hafızanızı tükendiğinden hatırlamak zorlaşır.

        6

        2004 yılında Chicago Üniversitesi’nin yayınladığı makalede, politika uzmanı Jonathan Koppell ve siyaset bilimci Jennifer A. Steen, New York'un demokratik önseçimlerinde, seçim pusulasında ilk sırada yer alan adayları aşağıda sıralanan adaylardan daha fazla oy aldığını buldular. Yani, beyin kendisine göre önceliklendirdiği bilgiyi daha önce hatırlamaya eğilimlidir bu yüzden tüm alışveriş listesini hatırlayamıyorsunuz.

        7

        UNUTMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

        Listedeki malzemeleri unutmamak için tekrarlama yapılabilir. Yani kısa süreli hafızada tutulan bilginin birden fazla kez okunarak akılda kalması sağlanır, bu tekrarlama sayesinde bilgiyi 30 saniyeden daha uzun süre hatırlayabilirsiniz. Yani bir listeye bakarken öncelik etkisi adı verilen bilişsel bir önyargı nedeniyle ilk birkaç öğeyi diğerlerinden daha iyi hatırladığımız için tüm listeyi tekrar etmek işinize yarayacaktır.

        Kaynak: Science ABC, The University of Chicago Press Journals

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk