Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor?
Bir markette olduğunuzu hayal edin. Çantanızı karıştırdığınızda alışveriş listenizi evde unuttuğunuzu fark ediyorsunuz ve eve geri dönmek istemediğiniz için neye ihtiyacınız olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz fakat yalnızca ilk birkaç öge aklınızda kalmış. Peki, bu durumun sebebi nedir? İşte sizin için, neden listedeki ilk ögeleri hatırladığınıza dair detaylar...
Alışveriş listeleri, ev için olan ihtiyaçlarımızı belirlerken sıklıkla kullanılan pratik araçlardır. Bir liste oluşturduktan sonra o listeyi evde unuttuğumuzda neden alışveriş listenizin sadece ilk ögelerini hatırladığınızı biliyor musunuz? Beyninizin seçici hafızasının arkasında ne yatıyor? İşte, neden ilk ögelerin belleğimizde kaldığına dair bilgiler…
HAFIZA NASIL ÇALIŞIR?
Bu durumu anlayabilmek için hafızanın nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Birden fazla hafıza türüne sahip olmak, alışveriş listesindeki maddeleri neden unuttuğunuzu etkiliyor. Örneğin, çalıştığınız bir sınava dair olan bilgilerle alışveriş listesindeki ögeler aynı yerde depolanırken ilk aşık olduğunuz ana dair hatırladıklarınız beyniniz tarafından farklı yerde tutulur.
KISA SÜRELİ HAFIZA
Size gelen bilgi duyularınızla algılandıktan sonra beyninize ulaşır. Yani okuduğunuz veya duyduğunuz kelimeler, kısa süreli hafızaya gider. Tipik olarak çoğu insan aynı anda sadece 7 ögeyi hatırlayabilir. Süre olarak ise bu bilgileri 15 ile 30 saniye arasında hatırlamanız mümkündür. Bunun üzerine yeni bir şey duymanız ya da öğrenmeye çalışmanız durumunda ise ögeleri daha çok unutacağınız biliniyor.
UZUN SÜRELİ HAFIZA
Uzun süreli hafızada bilginin kalıcı olabilmesi için saklanan anıların sık sık hatırlanması gerekir. Yani isim gibi bilgiler sürekli tekrar edildiğinden akılda kalır. Zamanında öğrendiğiniz herhangi bir bilgiyi hatırlamak için ise yeterince tekrar yapmalısınız. Aklınızda tuttuğunuz listeler uzun süreli hafızanın yanı sıra öncelik etkisine de bağlıdır.
HAFIZA İLE ÖNCELİK ETKİSİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Öncelik etkisi, listede ilk sırada yer alan şeylere yönelik bilişsel bir önyargıdır. İnsanlar genellikle bir listenin en başını okuma eğilimindedir ve listeyi her yeniden okuduklarında ilk birkaç öge kolayca hatırlanır ancak okumaya devam ettikçe kısa süreli hafızanızı tükendiğinden hatırlamak zorlaşır.
2004 yılında Chicago Üniversitesi’nin yayınladığı makalede, politika uzmanı Jonathan Koppell ve siyaset bilimci Jennifer A. Steen, New York'un demokratik önseçimlerinde, seçim pusulasında ilk sırada yer alan adayları aşağıda sıralanan adaylardan daha fazla oy aldığını buldular. Yani, beyin kendisine göre önceliklendirdiği bilgiyi daha önce hatırlamaya eğilimlidir bu yüzden tüm alışveriş listesini hatırlayamıyorsunuz.
UNUTMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?
Listedeki malzemeleri unutmamak için tekrarlama yapılabilir. Yani kısa süreli hafızada tutulan bilginin birden fazla kez okunarak akılda kalması sağlanır, bu tekrarlama sayesinde bilgiyi 30 saniyeden daha uzun süre hatırlayabilirsiniz. Yani bir listeye bakarken öncelik etkisi adı verilen bilişsel bir önyargı nedeniyle ilk birkaç öğeyi diğerlerinden daha iyi hatırladığımız için tüm listeyi tekrar etmek işinize yarayacaktır.
Kaynak: Science ABC, The University of Chicago Press Journals