Haberler Yaşam Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor?

Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor? Bir markette olduğunuzu hayal edin. Çantanızı karıştırdığınızda alışveriş listenizi evde unuttuğunuzu fark ediyorsunuz ve eve geri dönmek istemediğiniz için neye ihtiyacınız olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz fakat yalnızca ilk birkaç öge aklınızda kalmış. Peki, bu durumun sebebi nedir? İşte sizin için, neden listedeki ilk ögeleri hatırladığınıza dair detaylar... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Alışveriş listeleri, ev için olan ihtiyaçlarımızı belirlerken sıklıkla kullanılan pratik araçlardır. Bir liste oluşturduktan sonra o listeyi evde unuttuğumuzda neden alışveriş listenizin sadece ilk ögelerini hatırladığınızı biliyor musunuz? Beyninizin seçici hafızasının arkasında ne yatıyor? İşte, neden ilk ögelerin belleğimizde kaldığına dair bilgiler…

2 Şurada Paylaş!







HAFIZA NASIL ÇALIŞIR? Bu durumu anlayabilmek için hafızanın nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Birden fazla hafıza türüne sahip olmak, alışveriş listesindeki maddeleri neden unuttuğunuzu etkiliyor. Örneğin, çalıştığınız bir sınava dair olan bilgilerle alışveriş listesindeki ögeler aynı yerde depolanırken ilk aşık olduğunuz ana dair hatırladıklarınız beyniniz tarafından farklı yerde tutulur.