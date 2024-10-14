B12 fonksiyonu

B12 vitamini, vücudun genetik kodu olan DNA'nın üretiminde önemli bir işleve sahiptir. DNA, vücudun her bir parçasının düzgün bir şekilde oluşmasını yönetir. B12 vitamini ayrıca vücudun doğal olarak oluşan kimyasallarından biri olan homosisteini azaltır. Homosistein düzgün bir şekilde metabolize edilmezse, vücutta iltihaplanmaya ve toksik hasara neden olur.