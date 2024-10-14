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        Haberler Bilgi Yaşam Unutkanlık ve depresyon gibi sıkıntılarınız varsa, B12 vitamininiz eksik olabilir! B12 eksikliği ciddi bir sorun teşkil edebilir!

        B12 eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

        Unutkanlık, görme kaybı, yorgunluk veya baş dönmesi gibi sorunlar yaşıyorsanız muhtemelen B12 eksikliği yaşıyorsunuz demektir. İleri düzeyde B12 eksikliğiniz olduğunda ise çok ciddi sorunlara neden olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken durumlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:00
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        B12 vitamini, vücudun hem biyolojik hem de ruhsal sağlığı için gerekli olan temel vitaminlerden biridir. Eksikliği durumunda ise vücutta ciddi problemlere yol açabilir.

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        B12 vitamini nedir?

        B12 vitamini vücudunuz için birçok iyi şey yapar. Örneğin, DNA'nızı ve kırmızı kan hücrelerinizi oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca merkezi sinir sisteminizi (beyin ve omuriliğiniz) geliştirmek için de gereklidir. Ve saçınızı, tırnaklarınızı ve cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur. B12 vitamini mineral kobalt içerdiğinden, kobalamin olarakda bilinir.

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        Vücudunuz B12 üretmez, bu yüzden et gibi hayvansal gıdalardan veya takviyelerden almanız gerekir . Vitamin suda çözünür, yani vücudunuz fazlalığı idrarınız yoluyla dışarı atar. B12 karaciğerde 5 yıla kadar depolanırken, yeterli miktarda almazsanız sonunda eksikliğini hissedebilirsiniz.

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        B12 fonksiyonu

        B12 vitamini, vücudun genetik kodu olan DNA'nın üretiminde önemli bir işleve sahiptir. DNA, vücudun her bir parçasının düzgün bir şekilde oluşmasını yönetir. B12 vitamini ayrıca vücudun doğal olarak oluşan kimyasallarından biri olan homosisteini azaltır. Homosistein düzgün bir şekilde metabolize edilmezse, vücutta iltihaplanmaya ve toksik hasara neden olur.

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        B12 vitamini eksikliği

        B12 vitamini ve pernisiyöz anemi

        Pernisiyöz anemi, vücudunuzun B12'yi emmek için gereken bir protein olan intrinsik faktörü üretemediği bir otoimmün hastalıktır. Yani çok fazla et yeseniz veya vitamin takviyeleri alsanız bile B12'yi emmiyorsunuz. Pernisiyöz anemi, B12 eksikliğinin en yaygın nedenidir.

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        Bağırsak malabsorpsiyonu

        Crohn hastalığı , çölyak hastalığı , bakteriyel büyüme veya parazit gibi ince bağırsaklarınızı etkileyen durumlar B12 vitamini eksikliğine yol açabilir. Mide astarınızın inceldiği trofik gastrit adı verilen bir otoimmün hastalığa sahip olmak da yol açabilir.

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        Bu, vücudunuzun midenizde B12'yi emmek için gereken yeterli hidroklorik asit ve intrinsik faktör üretmediği anlamına gelir. (Hidroklorik asit, B12'yi yiyeceklerde bağlı olduğu proteinden ayırır; serbest kalan B12, intrinsik faktörle birleşerek vücudun vitamini emmesini sağlar.)

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        B12 eksikliği belirtileri

        B12 eksikliğinde, miyelin azalmasıyla birlikte doğrudan sinir hasarı normal sinir fonksiyonunu engeller. Periferik sinirler vücudun hareketini ve hissini kontrol eder. Periferik nöropatinin belirtileri genellikle ayakları ve elleri etkiler ve kolları ve bacakları da kapsayacak şekilde genişleyebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

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        - Uyuşma

        - Karıncalanma

        - Zayıflık

        - Denge sorunları

        - Uyuşma, karıncalanma

        - Spastisite (beyin, omurilik veya motor sinirlerdeki hasarla ilişkili bir semptomdur.)

        - Zayıflık

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        B12 bakımından zengin besinler

        B12 vitaminini doğal olarak bulunan hayvansal gıdalardan veya B12 vitamini ile zenginleştirilmiş gıdalardan alabilirsiniz. Bunlara şunlar dahildir:

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        - Et

        - Balık

        - Kümes hayvanları

        - Süt

        - Yumurtalar

        - Kahvaltılık gevrekler

        - Güçlendirilmiş ekmekler

        - Besin mayaları

        - Güçlendirilmiş bitki sütleri

        Kaynak: Webmd/Verywellfit

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