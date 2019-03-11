Unutulmaz başyapıt Eylül iki ayrı kitap olarak okurlarıyla buluşuyor

“Psikolojik roman” denince akla gelen ilk eser olan, Mehmet Rauf’un başyapıtı Eylül, şimdi eski hataların tek tek ayıklandığı yeni çevirisi, yazarla yapılan “Eylül’ü Nasıl Yazdım” söyleşisi ve notlandırılmış, döneme ait harita, fotoğraf ve kartpostallarla zenginleştirilmiş baskısıyla, günümüz Türkçesiyle ve açıklamalı orijinal metin halinde iki ayrı kitap olarak Can Yayınları’nda okurlarıyla buluşuyor.

Yüz yılı aşkın bir süredir bazen mutlulukla bazen gözyaşlarıyla okunan Eylül, edebiyatımızda derin izler bırakmış, birçok farklı metinde tekrar tekrar karşımıza çıkmış bir roman. Üç ana karakter etrafında gelişen, İstanbul’un da dördüncü bir karakter gibi dahil olduğu, Mehmet Rauf’un başyapıtı olan bu romanda kişiler, ruhsal dünyaları en ince ayrıntılarına kadar incelenerek okura sunuluyor.

Yasak aşk temasının dönemine göre oldukça cesurca işlendiği bir aşk ve karasevda romanı olan Eylül, metin üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmayla yayına hazırlandı.