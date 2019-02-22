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Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri

Giriş: 22.02.2019 - 11:06 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Aksiyon, heyecan, fantastik karakterlerle dolu film ve dizilerin gerçekte nasıl çekildiğini merak ediyor musunuz? Eğer fikriniz pek yoksa Movies.eff adlı bir Instagram hesabı film ve dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşıyor. İşte unutulmaz dizi ve filmlerin kamera arkasından kareler...

  • 1Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    1|30

    Doctor Strange (2016)

    Gerçekte olan - filmde gördüğümüz

  • 2Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    2|30

    Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006)

  • 3Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    3|30

    Galaksinin Koruyucuları (2014)

  • 4Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    4|30

    Harry Potter ve Melez Prens (2009)

  • 5Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    5|30

    Sarışın Bomba(2017)

  • 6Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    6|30

    Maymunlar Cehennemi: Savaş (2017)

  • 7Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    7|30

    Alice Harikalar Diyarında (2010)

  • 8Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    8|30

    The Jungle Book (2016)

  • 9Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    9|30

    Game Of Thrones (2011)

  • 10Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    10|30

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011)

  • 11Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    11|30

    The Matrix (1999)

  • 12Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    12|30

    Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)

  • 13Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    13|30

    Yenilmezler (2012)

  • 14Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    14|30

    Güzel ve Çirkin (2017)

  • 15Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    15|30

    Deadpool (2016)

  • 16Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    16|30

    Karayip Korsanları (2003)

  • 17Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    17|30

    Deadpool (2016)

  • 18Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    18|30

    Jurassic Park (1993)

  • 19Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    19|30

    Harry Potter (2001)

  • 20Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    20|30

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • 21Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    21|30

    Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar (2016)

  • 22Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    22|30

    King Kong (2005)

  • 23Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    23|30

    Kabuktaki Hayalet (2017)

  • 24Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    24|30

    Avatar (2009)

  • 25Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    25|30

    Iron Man 2 (2010)

  • 26Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    26|30

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • 27Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    27|30

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • 28Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    28|30

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • 29Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    29|30

    The Avengers (2012)

  • 30Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
    30|30

    Terminator Genesis (2015)

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