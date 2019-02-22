Unutulmaz film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri

Aksiyon, heyecan, fantastik karakterlerle dolu film ve dizilerin gerçekte nasıl çekildiğini merak ediyor musunuz? Eğer fikriniz pek yoksa Movies.eff adlı bir Instagram hesabı film ve dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşıyor. İşte unutulmaz dizi ve filmlerin kamera arkasından kareler...