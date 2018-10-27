Ural - Dinamo Ufa sahaya çıkıyor

Ural ve Dinamo Ufa, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Ural 12 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Dinamo Ufa 10 puanda ve 14. sırada. Ural son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dinamo Ufa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 259 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ural kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Dinamo Ufa sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Ural son haftadaki Rostov müsabasında 1-0 yenildi.

Dinamo Ufa ise Tosno karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ural, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Dinamo Ufa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dinamo Ufa, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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