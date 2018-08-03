Ural - Krasnodar düellosu

Ural ve Krasnodar, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Ural, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Krasnodar, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 245. İddaa'da Ural kazanır 3.20, berabere biter 2.60, Krasnodar kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ural önceki hafta Rostov mücadelesinde 1-0 yenildi.

Krasnodar ise Rubin Kazan maçında 1-1 berabere kaldı.

Ural, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ural, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Krasnodar, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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