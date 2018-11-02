Urawa - Gamba Osaka maçı rakamları

Japonya J1 Lig maçında Urawa ile Gamba Osaka, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:00. Urawa 45 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Gamba Osaka 39 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Urawa, son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gamba Osaka son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 253 kodlu maçı oynayanlar; Urawa galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Gamba Osaka galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Urawa son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 1-4 yenildi.

Gamba Osaka, Urawa karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Urawa, 24 gol attı ve 11 gol yedi.

Gamba Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Gamba Osaka, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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