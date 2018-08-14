Urawa - Iwata rakamlar

Urawa ve Iwata, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Urawa 28 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Iwata 28 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Iwata son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 515 kodlu maçı oynayanlar; Urawa galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Iwata galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Urawa önceki hafta Yokohama FM mücadelesinde 0-1 yenildi.

Iwata ise Kashima karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Urawa, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Iwata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Iwata, 9 gol atarken 8 gol yedi.

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