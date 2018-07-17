Urawa - Nagoya rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Urawa, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Nagoya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Urawa 17 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Nagoya 9 puanda ve 18. sırada. Urawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nagoya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 484. İddaa'da Urawa kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Nagoya kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Urawa son haftadaki Hiroshima müsabasında 1-0 kazandı.

Nagoya, Gamba Osaka karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Urawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Urawa, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Nagoya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Nagoya, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.