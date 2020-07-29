Ürdün 10 Kasım'da genel seçime gidiyor

AA

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın milletvekili genel seçimlerinin düzenlenmesi yönünde karar aldığı ifade edildi.

Devlet televizyonunun haberine göre Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirledi.

Anayasa'ya göre Ürdün'de genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor. Halihazırdaki Meclis, 20 Eylül 2016'da göreve başlamıştı.

Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerden oluşan Senato ve seçimle iş başına gelen Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

,Laith Al-jnaidi