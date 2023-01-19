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Haberler Dünya Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı - Dünya haberleri
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Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı

Ürdün ve ABD, F-16 alımı için anlaşma imzaladı. ABD, Ürdün'e ilk etapta 12 adet F-16 satışı gerçekleştirecek.

Ürdün, ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı - Dünya haberleri
AA

Ürdün, ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.

İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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