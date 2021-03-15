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Ürdün'de halk, hastanedeki ölümler nedeniyle hükümetin istifasını istedi

Ürdün'ün Salt kentindeki devlet hastanesinde, oksijen kesintisi nedeniyle yaşanan ölümlerden dolayı birçok kentte düzenlenen gösterilerde, hükümete istifa çağrısında bulunuldu

Ürdün'de halk, hastanedeki ölümler nedeniyle hükümetin istifasını istedi
Ürdün'de hastanedeki ölümler halkı sokağa döktü, hükümetin istifası istendi
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AA

Sosyal medya sitelerinden yapılan görüntü paylaşımlarında, akşam saatlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen, başkent Amman'ın Tafayla semti başta olmak üzere Remsa, İrbid, Akabe, Kerk, Tufayla, Liva Ziban kentlerinde düzenlenen protestolarda, Bişr el-Hasavne başkanlığındaki hükümetin istifası istendi.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde düzenlenen gösteride ise yönetim aleyhinde, "Muhaberata haber verin, tutuklamalardan korkmuyoruz, İrbid ayağa kalk, buraya gelsin tüm halk" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösterilerde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Başbakan'a Kovid-19'la mücadele için verdiği yetkilere de eleştirilerde bulunuldu.

Öte yandan olayın ele alınması için Mecliste dün düzenlenen oturumda, bazı milletvekilleri, Hasavne hükümetini istifaya davet etti.

AA'nın aktardığı habere göre; Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde, 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmiş, hastane müdürü ile 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusu gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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