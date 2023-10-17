Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ürdün'de İsrail protestosu

        Ürdün'de İsrail protestosu

        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlendiği saldırı sonrası Ürdün ve Lübnan'da çok sayıda kişi sokağa inerek protesto düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 23:14 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürdün'de İsrail protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından çıkan protestolar sürüyor.

        AFP'nin aktardığına göre, yüzlerce protestocu Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'ne saldırmaya çalıştı.

        Sosyal medyada dolaşan görüntülerde protestocuların binanın çevresini sardığı ve alevlerin olduğu görülüyor.

        Ürdün Haber Ajansı, elçiliğe girmeye çalışan bir grubun çabalarının başarısız olduğunu ve uzaklaştırıldığını söyledi.

        Öte yandan Ramallah'ta da protestolar sürerken, polisin eylemcileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz sıktığı belirtildi.

        GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRI

        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Saldırı sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirilmişti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Dünyadan da saldırıya peş peşe kınama gelirken İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"