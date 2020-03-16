Ürdün'de hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

AA

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgınından korunma amaçlı hapishanelere ziyaretlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Sözcü Amir el-Sertavi, ülkenin kuzeyindeki İrbid Rehabilitasyon ve Islah Merkezi'nde birkaç mahkumun çıkardığı kavga ve gerginliğin kontrol altına alındığını aktardı.

Sertavi, ziyaretlerin askıya alınmasına karşı düzenlenen protestoda iki mahkumun sıkışma ve düşmeye bağlı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Ürdün, ülkede 10 kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını açıklamıştı.

,Laith Al-jnaidi