Amman genelinde kullanılacak 12 adetlik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.
Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan Doruk, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar tarafından kullanıcı odaklı, ihtiyaç ve beklentilere uygun üretilen otobüslerin, takdir görmesinden ve aynı bölgelerden üst üste yeni sipariş almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
50 ülkeye ihraç ettikleri otobüslerle ülke ekonomisine katkı yaratmaya devam ettiklerini aktaran Görgüç, "Bu yıl başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat anlaşmalarına imza attık. Bunlardan en büyüğü bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük sipariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi siparişiydi. İkinci büyük siparişimizi de Amman'dan almıştık. Amman için 100 araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir sipariş almamız; doğru ürünler ürettiğimizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı göstermesi açısından bizim için önemli bir referans. Anlaşmanın Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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