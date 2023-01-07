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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Bölgenin daha fazla gerilime ihtiyacı yok"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının tehlikeli sonuçlarını ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi:
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AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede Safedi, bölgenin yeni şiddet girdaplarıyla daha fazla gerilime ihtiyacı olmadığını söyledi.

Kudüs'te tarihi ve kanuni statükonun ve oradaki mukaddesatın korunması konusunda ortak çaba gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Safedi, İsrail'in ihlallerinin sürmesi durumunda kati tırmanışa engel olunması gerektiğini kaydetti.

Safedi, Amerikan liderliğinin iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları durdurma çabalarındaki merkezi rolüne işaret ederek, ABD yönetiminin Kudüs için hukuki statüsünün korunmasına karşı saygı duyulmasının zorunlu olduğunu ilan etmesi konusundaki açık tavır almasına övgüde bulundu.

Açıklamada, Ürdün ve ABD dışişleri bakanlarının iki ülkenin de bölgede iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, sürekli ve adil bir barışı hedefleyen etkin ve ciddi müzakerelerin yeniden başlaması için ortak çaba göstereceklerini vurguladığı ifade edildi.

BEN-GVIR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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