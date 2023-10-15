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        Haberler Dünya Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Filistinliler de en az İsrailliler kadar insan

        Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Filistinliler de en az İsrailliler kadar insan

        Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin de İsrailliler ile eşit değer görmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:19
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        Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Filistinliler de en az İsrailliler kadar insan
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        Ürdün Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Safedi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

        Safedi, Filistin halkının, insani açıdan desteklenmesi gerektiğini, Gazze'deki yaşlıların, çocukların ve kadınların açlığa terk edilmesinin uygun olmadığını dile getirdi.

        Nekbe (1948) ve Nekse'nin (1967) Filistinli mülteciler ve tüm Arapların zihninde hala canlı olduğunu kaydeden Safedi, şöyle devam etti:

        "Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini kabul etmemiz mümkün değil, bu kırmızı çizgidir. Tüm imkanlarımızı kullanarak buna karşı çıkacağız. İsrail'in, çıkardığı ve kötüleşmesine sebep olduğu krizi, komşu ülkelere ihraç etmesine izin vermemiz mümkün değil."

        Safedi, "Filistinliler de en az İsrailliler kadar insan. Dünya, bu mesajı idrak etmeli ve ahlaki kriterler, kimlik ve uyruklarına bakılmaksızın tüm insanlara eşit bir şekilde uygulanmalıdır." diye konuştu.

        Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombalayan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istiyor.

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