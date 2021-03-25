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Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19'dan can kayıpları yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Ürdün'de 104, Irak'ta 29, Libya'da ise 18 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19'dan can kayıpları yükseldi
AA

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 104 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 130 yeni vaka tespit edildiği, 8 bin 300 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 181'e, vaka sayısının da 562 bin 857'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 456 bin 188 olduğu ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 29 kişinin vefat ettiği, 6 bin 51 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 185 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 95'e, vaka sayısının da 809 bin 92'ye yükseldiği Irak'ta, iyileşenlerin sayısının ise 727 bin 471'e ulaştığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 909 yeni vaka kaydedildiği, 993 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 2 bin 582'ye, vaka sayısının da 154 bin 320'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 141 bin 413 olduğu kaydedildi.

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