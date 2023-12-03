Ürdün Kralı: İsrail bölgeyi felakete sürükleyecek Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürmesinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bu durumun bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti

Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı, ABD'nin, Filistin meselesinde siyasi bir ufuk oluşturulması ve iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması konusunda öncü olması gerektiğini söyledi.

"BU FELAKETİN BEDELİNİ HERKES ÖDEYECEK"

Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin korunması çağrısı yapan Abdullah, "Savaşın devam etmesi, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Bu durum, daha fazla şiddete neden olacak ve bölgeyi bir felakete sürükleyecek. Bu felaketin bedelini herkes ödeyecek." ifadesini kullandı.

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Abdullah, Gazze'ye gıda, su, ilaç ve yakıt yardımlarının hiçbir engelle karşılaşmadan ve kesintisiz şekilde devam etmesinin önemini vurguladı.

Batı Şeria ile Gazze'nin, Filistin devletinin toprakları olduğunu ve bunların birbirinden ayrılamayacağını kaydeden Abdullah, Batı Şeria'da tansiyonun yükseldiğini ve durumun kontrolden çıkabileceğini belirtti.

Görüşmede her iki taraf da Gazze halkının tehcir edilmesi ya da Gazze'nin bir kısmının işgal edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.