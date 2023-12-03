Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün Kralı: İsrail bölgeyi felakete sürükleyecek

        Ürdün Kralı: İsrail bölgeyi felakete sürükleyecek

        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürmesinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bu durumun bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:50 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürdün Kralı: İsrail bölgeyi felakete sürükleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

        Ürdün Kralı, ABD'nin, Filistin meselesinde siyasi bir ufuk oluşturulması ve iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması konusunda öncü olması gerektiğini söyledi.

        "BU FELAKETİN BEDELİNİ HERKES ÖDEYECEK"

        Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin korunması çağrısı yapan Abdullah, "Savaşın devam etmesi, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Bu durum, daha fazla şiddete neden olacak ve bölgeyi bir felakete sürükleyecek. Bu felaketin bedelini herkes ödeyecek." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Abdullah, Gazze'ye gıda, su, ilaç ve yakıt yardımlarının hiçbir engelle karşılaşmadan ve kesintisiz şekilde devam etmesinin önemini vurguladı.

        Batı Şeria ile Gazze'nin, Filistin devletinin toprakları olduğunu ve bunların birbirinden ayrılamayacağını kaydeden Abdullah, Batı Şeria'da tansiyonun yükseldiğini ve durumun kontrolden çıkabileceğini belirtti.

        Görüşmede her iki taraf da Gazze halkının tehcir edilmesi ya da Gazze'nin bir kısmının işgal edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu