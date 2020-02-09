İsviçre’den havalanan Amman Havayollarına ait yolcu uçağı havada oksijen maskeleri düşünce Diyarbakır’a acil iniş yaptı.
Veysi İpek'in haberine göre, Ürdün’e giden uçakta 224 yolcu ile 11 mürettebat tahliye edildi. Diyarbakır’a sabah 04:00 sularında acil iniş yapan uçakta yapılan ilk incelemelerde “basınç arızası” tespit edildi.
Yolcular kentteki otellere konakladı. Ürdün’den teknik ekip Diyarbakır’a uçakla gönderilecek. Teknik ekibi Diyarbakır’a gidecek uçakla, yolcular Amman Markat Havaalanına götürülecek.
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