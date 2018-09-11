Ürdün - Umman sahaya çıkıyor

Ürdün ve Umman, 11 Eylül 2018 Salı günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Ürdün 6 puana sahip olarak 79. sırada yer alırken Umman 1 puanda ve 241. sırada. Ürdün son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Umman, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Ürdün kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Umman kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ürdün son haftadaki Umman müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Umman ise Ürdün maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ürdün, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Umman, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Umman, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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