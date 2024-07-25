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        Haberler Dünya Ürdün’de seçimlere hazırlık amacıyla Temsilciler Meclisi feshedildi | Dış Haberler

        Ürdün’de seçimlere hazırlık amacıyla Temsilciler Meclisi feshedildi

        Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimlerine hazırlık amacıyla parlamentonun ilk kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni (TM) feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:36
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        Ürdün'de Temsilciler Meclisi feshedildi
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        Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın, anayasanın 34. maddesi gereğince TM’yi bugün feshettiği belirtildi.

        Seçimler, hükümet ile parlamentonun çalışmaları gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Rasıd'ın Başkanı Amir Beni Amir, AA’ya yaptığı açıklamada, seçimler öncesinde parlamentonun ilk kanadının feshi kararının mevcut üyelerden yeniden aday olmak isteyenlerin halihazırdaki pozisyonları nedeniyle seçim sürecinde yaşanabilecek istismarları önlemek amacıyla uygulanan siyasi bir teamül olduğunu ifade etti.

        Eylül ayında yapılması planlanan seçimler sonucu TM’ye girecek 138 isim belli olacak. Yeni anayasa uyarınca bu seçimlerde partilere 41 sandalye tahsis edilecek.

        Ürdün’de parlamento, seçilenlerden oluşan TM ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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