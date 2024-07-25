Ürdün’de seçimlere hazırlık amacıyla Temsilciler Meclisi feshedildi

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın, anayasanın 34. maddesi gereğince TM’yi bugün feshettiği belirtildi.

Seçimler, hükümet ile parlamentonun çalışmaları gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Rasıd'ın Başkanı Amir Beni Amir, AA’ya yaptığı açıklamada, seçimler öncesinde parlamentonun ilk kanadının feshi kararının mevcut üyelerden yeniden aday olmak isteyenlerin halihazırdaki pozisyonları nedeniyle seçim sürecinde yaşanabilecek istismarları önlemek amacıyla uygulanan siyasi bir teamül olduğunu ifade etti.