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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üretici enflasyonu yüzde 51,47 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 51,47, aylık yüzde 3,29 arttı

        2024 yılı mart ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,47 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:32
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        Üretici enflasyonu yüzde 51,47
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        2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre yüzde 3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

        Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 58,92 ARTTI

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19 artış, imalatta yüzde 58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış ve su temininde yüzde 66,23 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44 artış, enerjide yüzde 11,55 artış ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış olarak gerçekleşti.

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        Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,46 ARTTI

        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35 artış, imalatta yüzde 3,46 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış ve su temininde yüzde 2,64 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,45 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31 artış, enerjide yüzde 0,70 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.

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