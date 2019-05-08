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Üreticiye 60 milyon Euro'luk yeni hibe

AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon Euro hibeyi üretici ve yatırımcılara sunduklarını belirterek, "42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın.' Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz." dedi

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II hibe

Pakdemirli, IPARD II- 6'ncı Başvuru Çağrısı İlanı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kırsalı daha çok desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kırsaldaki yatırımları artırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini açıkladıklarını ifade eden Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakdemirli, Avrupa Birliği'nin (AB) kırsal kalkınma hibesi IPARD'ı uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılara sunduğuna işaret ederek, "IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, IPARD-II kapsamındaki 5. Başvuru Çağrısı'nı şubat ayında açıkladıklarını belirterek, "250 milyon Euro (yaklaşık 1,5 milyar lira) hibe bütçeli 5. çağrıda, hayvancılık ve işletme pazarlama yatırımlarını destekliyoruz. Bu çağrının başvuru süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Tanıtım toplantısıyla "Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde" 6'ncı Başvuru Çağrısı'na çıktıkları bilgisini veren Pakdemirli, IPARD-II 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon avro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üretici ve yatırımcıya sunduklarını bildirdi.

Pakdemirli, 60 milyon Euro'luk çağrı bütçesinin yüzde 75'inin AB, yüzde 25'inin ise ulusal kaynaktan oluştuğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Daha çok küçük yatırımcıların desteklenmesinin ön planda olacağı bu hibe paketinde 7 alt sektörü destekleyeceğiz. Bu hibe paketinde, kırsaldaki istihdama doğrudan katkı sağlayacak gençlerimize ve kadınlarımıza önemli avantajlar sağlayacak konular bulunuyor. Desteklenecek alanlar arasında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları yer alıyor. Zanaatkarlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz."

ÜRETİCİLERE 3 AY SÜRE

Pakdemirli, söz konusu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin Euro'dan (yaklaşık 3 milyon lira) fazla kısmına yüzde 55 ile 65 arasında hibe vereceklerini söyledi.

IPARD kapsamında kredi ve borç değil, hibe verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Yani geri ödemesi olmayan, yatırım desteği veriyoruz. 42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın.' Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz. Başvuruların TKDK il koordinatörlüklerine teslim tarihleri 8 Temmuz ile 23 Ağustos arasında olacak. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlamaya başlayın." dedi.

Kırsalda kurulan yerel grupların faaliyetlerini destekleyecek "LEADER Tedbiri"nin akreditasyonunu başarıyla tamamladıklarını belirten Pakdemirli, "Kırsala yeni bir yaklaşım getiren bu tedbir kapsamında, ön başvuru çağrı ilanına geçen ay çıktık. LEADER ve Kırsal Ağ Uygulaması bizim de önem verdiğimiz bir tedbirdir. Ön çağrı ilanı sonunda asıl çağrıya çıkarak projeleri alacağız. Böylece AB'ye aday ülkeler içinde LEADER Tedbiri'nde ilk çağrıya çıkan ülke olacağız." diye konuştu.

"5'İNCİ BAŞVURU ÇAĞRISI İÇİN SON BAŞVURU SÜRELERİNİ UZATIYORUZ"

Pakdemirli, 5'inci Başvuru Çağrısı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde 17 Mayıs olan son başvuru tarihini 31 Mayıs'a, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili, Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nde ise 24 Mayıs olan başvuru tarihini 13 Haziran'a uzattıklarını bildirdi.

Bu süreleri daha fazla uzatmayacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Çünkü, aldığımız projelerle hızlıca hibe sözleşmesi imzalamayı ve yatırıma geçmelerini istiyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni başvuru çağrılarımız olacaktır. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

DİĞER KONUŞMALAR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dar gelirli ve sürdürülebilir ekonomisi olmayan bir üretici kesimi bulunduğuna işaret ederek, "Kırsaldakilerin üretime devam etmesinin en değerli yollarından biri bu destekler. Sağlanan destekleri refahı artırmak için kullanmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, kırsal alanların gençler için daha çekici hale getirilmesi amacıyla bu desteklerin önem taşıdığına dikkati çekerek, IPARD destekleriyle Türkiye'de kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarının iyileştirilmesi için olumlu ortam hazırlandığını söyledi.

TKDK Başkanı Hakan Kalender de IPARD hibeleriyle Türkiye'de kırsal alanda rekabetçi, sürdürülebilir ve AB standartlarında tarım ve hayvancılık tesislerinin kurulmasına önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Tören kapsamında, halı dokuma ve taş baskı yapan kadınlar sahnede yeteneklerini sergiledi, ardından bu eserler Bakan Pakdemirli'ye hediye edildi.

Sema gösterisinin yapıldığı törende, 6. Başvuru Çağrısı için kurdele kesimi yapıldı.

 

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