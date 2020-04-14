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OPEC+ ile ABD'nin petrol üretiminde günlük 20 milyon varil kesintiye gitmesi petrol fiyatlarını yükseltmeye yetmedi.

Sektör gözlemcileri petrol üreticilerinin koronavirüs yüzünden talebin azaldığı ve stokların hızla dolduğu pazarda dengeyi sağlamak için daha çok yolu olduğunu söylüyorlar.

Günler süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman petrol üreten ülkelerin neredeyse küresel üretimin yüzde 20'sine denk gelen günlük 20 milyon varillik bir kesintiye gitmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Petrol fiyatları bu kesintiyle biraz kıpırdandı ve dün Brent petrol fiyatları yüzde 1.5 artmış olsa da ABD ham petrolü günü ekside tamamladı.

Brent Petrolün varil fiyatı bugün ise yüzde 0.56'lık artışla 31.92 dolara ulaştı.