geleceğin teknolojisi cobot
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Üretim sürecinde geleceğin teknolojisi cobotlar olacak

Merkezi Danimarka'da bulunan ve robotik teknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Universal Robots'un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, tüm endüstri kollarında, üretim sürecinin geleceğinin kolaboratif robotlarda (cobot) olacağını belirterek, "Dünyada 2021 itibarıyla 126 bin robot kurulacağı, 2025'e kadar da cobot satışlarının toplamda 12 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor." dedi

18.09.2018 - 12:51 | Güncelleme: AA

Uzak Doğu, Almanya ve ABD'nin başı çektiği robot teknolojisine ilgi tüm dünyada hızla artarken, Türkiye'de de otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerde robot kullanımının yaygınlaştığı görülüyor.

Robot teknolojilerin insanla beraber çalışmaya uygun yapısı, kolay programlama, maliyet avantajı, hız, tasarruf, verimlilik ve esnek konumlandırma gibi sahip olduğu özellikler, bu teknolojinin yaygınlaşmasını beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda yeni nesil robotik sistemlere yatırım yapan Universal Robot tarafından üretilen cobotlar, özellik itibarıyla seri üretimde kolaylık sağlayarak sanayi dünyasında yer almaya başladı. Sezgisel metotlar aracılığıyla programlanan cobotlar, kendilerine öğretilen bir hareketi veya tepkiyi hatırlayarak çalışma döngüsünü tamamlıyor.

AA muhabirine robot teknolojilerinin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, Türkiye'de robot satışlarının yıllar bazında yüzde 15 ila 35 arasında arttığını söyledi.

Tüm endüstri kollarında, üretim süreci geleceğinin cobotlarda olduğunu belirten Gök, "Cobotların uygulama alanı birbirinden farklı sektörlerde olacak. Servis robotları hayatımıza daha sık girecek." diye konuştu.

Gök, cobotların metal, makine, havacılık, otomotiv, elektrik-elektronik, gıda ve tarım, mobilya, ilaç ve kimya, plastik ve polimer, bilimsel çalışma ve araştırma gibi birçok sektörde kullanıldığı bilgisini verdi.

Tüm endüstri alanlarında zor, sıkıcı ve tehlikeli işlerin cobotlara verildiğini aktaran Gök, çalışanların ise üretim süreçlerinde daha etkin ve aktif bir şekilde yer aldığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE COBOT KULLANIMI VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR"

Özgür Gök, cobotlar ile ürün ya da sektörden bağımsız olarak değişimlere hızlı bir şekilde cevap verilebildiğini vurguladı.

İlk satış gerçekleştirdikleri 2008'den bugüne kadar 50'den fazla ülkede 25 bin cobot satışı ve kurulumu gerçekleştirdikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Dünyada 2021 itibarıyla 126 bin robot kurulacağı, 2025'e kadar da cobot satışlarının toplamda 12 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Biz de Universal Robots olarak hem dünyada hem de Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz. Esnek yapılı üretim süreci bulunan, gün geçtikçe büyüyen pazara sahip, insan emeğine dayalı üretimin fazla olduğu, çok sayıda KOBİ'nin yer aldığı Türkiye'de cobot kullanımı verimliliği daha da artırıyor. Bu nedenle Türkiye'nin bu teknolojiyi üretim sistemlerinde kullanması önemli.

Kolaboratif robot ve insanların iş birliği içinde çalışacağı yaklaşımının, geleceğin üretim teknolojisi olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda kolaboratif robot ve insanların birlikte çalışabileceği üretim tesislerinin oluşturulması yönünde beklentimiz var. Öte yandan baktığımızda, Türkiye'deki robot kullanım yoğunluğuna baktığımızda imalat sektöründe 10 bin işçiye 23 robot, otomotiv sektöründe 10 bin işçiye 154 robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 15 robot düşüyor. Bu oranların daha da artacağını öngörüyoruz."

"COBOTLAR TÜRKİYE'DE SANAYİYE DAHA KALİTELİ ALTYAPI KAZANDIRACAK"

Gök, halen birçok insanın robotik otomasyondan çekindiğini belirterek, bundan çekinmemeleri gerektiğini insanlara anlatmanın ilk hedefleri olduğunu söyledi.

Büyük ölçekteki firmaların, gerek Ar-Ge ekipleri gerekse teknolojiye yaptıkları yatırımlar sayesinde robotik otomasyonu kullandığına işaret eden Gök, "Universal Robots Türkiye olarak cobotların Türkiye'de daha yoğun biçimde kullanılmasını sağlamak için her yere ulaşmak istiyoruz. Bu durum sanayimizin küçükten büyüğe daha kaliteli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir alt yapı kazanmasına imkan tanıyacaktır. Türkiye ve sorumlu olduğumuz bölgelerde kurduğumuz altyapılarımızı güçlendirmeyi kolaboratif robotların diğer ülkelere göre daha hızlı ilerlemiş olmasını sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Gök, pazarı bilgilendirici nitelikteki çalışmalarından bahsederek, kılavuz niteliğinde e-kitaplar hazırladıklarını, ücretsiz online erişim sağlanan eğitim modülleri sundukları bildirdi.

Universal Robots'un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, tüm bunların yanı sıra söz konusu teknolojiyi yakından tanımak isteyen firmalara, partnerleri üzerinden fabrikalarında demo çalışmaları yaparak farkındalığı artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

 

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