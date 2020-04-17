Üretimi durduran işletmeci ve personeli, ihtiyaç sahipleri için çalışıyor - MUĞLA

AA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle üretime ara veren ambalaj firmasının sahibi, işten çıkarmadığı personeliyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.İş yaptığı işletmeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanınca üretimini durdurmak zorunda kalan firmanın sahibi 44 yaşındaki Ahmet Köksal, işten çıkarmadığı toplam 5'i kadın 9 personeliyle dezenfektanlı el mendilleri imal ederek ücretsiz dağıttı.Köksal ve personeli, mendil paketlerinin üzerinde bulunan telefon numarasından kendilerine ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşların ilaç ve gıda alışverişlerini de gönüllü olarak yapmaya başladı.Firma çalışanları, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara da mama, yem ve su bırakmaya başladı.Köksal, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarıyla kendi imkan ve ekipmanlarını kullanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele ettiklerini söyledi.Hiçbir personeli işten çıkarmadıklarını ve sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istediklerini belirten Köksal, şunları kaydetti:"İhtiyaç sahibi kişilerin evlerine gidip çarşı, pazar, eczane gibi umumi ihtiyaçlarını gidermek üzere ekip arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kendi imalatımız olan dezenfektan mendillerini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıp faydalı olmak istedik. Ekibimizi eksiltmeyeceğiz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz."