Ürettiği elektrikli araç

AA

Yaklaşık 30 yıl cezaevinde kalan Duman (62),bu süre zarfında elektrik ve teknoloji üzerine bir çok kitap okuyarak bir araç imal etmeye karar verdi.Cezaevinden tahliye olduktan sonra projesini yeğenleri ve kardeşleriyle paylaşan Duman, 4 yıl üzerinde çalışarak yaklaşık 10 bin lira maliyetle iki tekerlekli ve tam kapasite doldurulduğunda 4-5 saat çalışabilen araç üretmeyi başardı."Hacıyatmaz" adını verdiği elektrikli araç, Duman'ın çevresinin çokça dikkatini çekince sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.Kısa sürede ilgi odağı haline gelen elektrikli araca, çok sayıda talep geliyor.- "Bir anda fenomen haline geldim"Arabayatağı Mahallesinde yaşayan Hasan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğlence sektörüne çeşitli icatlar yaptığını söyledi.Cezaevinden çıktıktan sonra bu projeyi hayata geçirdiğini belirten Duman, çevresindeki insanların da desteğiyle elektrikli aracı üretmeyi başardığını dile getirdi.Bu aracın güvenirliğinin yüksek olduğunu ve devrilmesinin imkansız olduğunu anlatan Duman, şöyle konuştu:"İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Bu aracı her geçen gün geliştiriyorum. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bir yakınım sosyal medyaya benim icadımı yüklemiş. Orada görenler olmuş ve ilgi göstermişler. Bir anda fenomen haline geldim. Şu anda çok iyi gidişat var. Destekler gelirse işi büyütebilirim. Ada bölgelerinde fayton yasaklandı. Bu da çevre dostu. Maliyeti de çok az. Sarj edildiğinde 4-5 saat gidiyor. Oralarda da kullanılabilir. Talep fazla, tanıtımlarını yaptıktan sonra işi büyüteceğiz. Bununla ilgili patent başvurusu da yapacağım. Bu arada bu aracımı devirebilene de para ödülü veriyorum. Çok mücadele ettiler devirmek için ama deviremediler."