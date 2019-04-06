Urla'nın Demircili Koyu önlerinde lastik botta bugün bir grup kaçak göçmenin olduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 08.00'de lastik botun yerini tespit eden ekipler, göçmenleri durdurdu.



Kontrol edilen lastik botta 49'u Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 4'ü Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 14 çocuk ve 28 kadının bulunduğu grup, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi yapılacak kaçakların, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.