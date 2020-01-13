İHA

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir’de tutuklanarak cezaevine gönderilen Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ’nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmıştı. Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuz, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkaran Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz’un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.