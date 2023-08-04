URLA'DA DOĞA İLE SINIRLARI KALDIRIN

İLANDIR

Yüksek yatırım potansiyeli, gastronomisi, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarına olan yakınlığı, kadim tarihi, doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, ulaşım kolaylığı ve çok daha fazlasıyla Urla Kekliktepe, ziyaretçilerinden tam not alıyor.

Doğal güzellikleri, geçmişin izlerini günümüze yansıtan tarihi dokusu, zengin gastronomisi, kültür-sanat etkinlikleri ile dört mevsim, on iki ay huzurla yaşayabileceğiniz Urla Kekliktepe, Endeksa verilerine göre yatırımcılarına sağladığı kazançla Ege’nin en dikkat çeken bölgesi oldu.

İşte, sakinliği ve huzurlu yapısıyla Ege’nin güzel ilçesi, Urla Keklitepe’de yaşamak için 6 neden;

1- Yatırımcısına Son 4 Senede Yüzde 879 Değer Kazandırması

Huzurun Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Endeksa verilerine göre Ocak 2019’dan bu yana Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç ettirerek rekora imza attı. Üstelik yapılan bölge analizlerine göre bu kazancın daha yüksek bir ivmeyle devam edeceğini söyleyebiliriz. İzmir Urla’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatları da yüzde 51 oranında artış gösterdi. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı. Birçok sosyal ve kültürel olanağı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam vadeden Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantaj sağladığı gibi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehir merkezinden yoğun göç alıyor.

Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir’in getiri potansiyeli en yüksek ilçelerinden Urla’da 73 seçkin aile için özel olarak tasarladığı villalarla kazançlı yatırım imkanı sunuyor.

Yatırımın doğru adresi

Müstakil yaşamın sağlığımıza pozitif etkisi Urla Kekliktepe’de birçok yaşam projesine ilgiyi artırdı. Pandemiden sonra Urla Kekliktepe, metropol kentlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ama büyükşehirlerdeki sosyal imkanları da göz önünde bulunduran kişilerin talep gösterdiği bölgelerden biri haline geldi.

Kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için fırsat sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi, müstakil bahçeli terasları, özel havuzlu villaları ile 73 seçkin ailenin bölgedeki yeni yaşam alanı olacak.

Eğitim kurumları da bölgeye yatırımlarını sürdürüyor. İzmir Urla; İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi köklü kurumlara ev sahipliği yapıyor. Ege Yapı Kekliktepe projesi Türkiye’nin en iyi eğitim veren, alanında uzman kadrosu bulunan kurumlara çok yakın bir mesafede yer alıyor.

2- Gastronomi Cenneti Olması

Hem deniz mahsullerini tercih eden hem de Ege’de yetişen otlardan yapılan yöresel yemeklere ilgi duyanlara hitap eden Urla Kekliktepe, iki farklı kesimi aynı masada birleştiren nadir yerlerden biridir. Deniz mahsullerinin yanında semizotu, radika, hardalotu bölgede meşhurdur ve yöre halkının da vazgeçilmezleri arasındadır. Ege Denizi'nin bereketinden faydalanan balıkçılar, taze ve çeşitli deniz ürünlerini sofralara taşır. Urla’da balık restoranları, lezzetli mezeler ve taze deniz ürünleriyle dolu bir yemek deneyimi sunar. Urla'nın sahil kasabası olması nedeniyle, taze deniz ürünleri hemen hemen nerdeyse her sofrada bulunur. Deniz tarağı, karides, ahtapot, kalamar gibi ürünler yöre halkının tarifleri ile zenginleştirilip sofralarda yerini almıştır. Sahil restoranlarının yanı sıra balıkçı lokantaları, deniz ürünlerini lezzetli şekillerde sunarak misafirlerine muhteşem bir deneyim yaşatır. Balıkla beraber tüketilen zengin otlar da Urla’nın vazgeçilmezleri arasındadır.

Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağının yanında, Urla halkı zeytinin turşusunu yapmayı da ihmal etmemiş. Urla'nın bereketli toprakları ve mevsiminde yetişen taze sebze ve meyveleriyle yapılan reçel ve turşular halkın en sevdiği aperatiflerden bazıları. Geleneksel Türk tatlıları; sütlaç, zerde, lokma, helva gibi tatlılar, yöresel festivallerde ve özel günlerde sıklıkla tüketilir.

Bölgede yemek kültürü sosyal etkinlik haline gelmiş. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden bazıları. Ege Yapı Kekliktepe projesinden aldığınız müstakil villanızda tüm bu lezzetleri tadarken, sosyal etkinliklerde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirip misafirperverliğin en güzel örneklerini de sunma imkanı bulacaksınız.

3- Şehir Merkezi ve Mavi Bayraklı Plajlara Yarım Saat Uzaklıkta Yer Alması

Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezi Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Ulaşım kolaylığı ile ilçe, Ege’nin mavi bayraklı plajları ve benzersiz tatil lokasyonlarına da oldukça yakındadır. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridinde bulunan Ege’nin koyları ve sahilleri dünyanın en çok turist çeken bölgesidir. Doğal koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, doğa harikası plajları ile Urla Kekliktepe; Altınköy Plajı, Balıklıova Köyü Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu gibi plajları ile mükemmel bir tatil deneyimi sunuyor.

Yılın on iki ayı doğanın farklı güzelliklerini barındıran Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesi 73 aile için özel olarak tasarladığı, özel havuzlu, müstakil bahçeli villaları ile eşsiz bir deneyim sunuyor.

4- Büyülü Doğası ve Tarihi İzleriyle Görsel Şölen Yaşatması

Dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer almasıyla Urla Kekliktepe, misafirlerine temiz oksijeniyle benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Sağlığa iyi gelen havasıyla kendine çeken bu güzel ilçe, asırlardır tarihi dokusunu kaybetmemiş, günümüze kadar taşımış. Klazomenai Antik Kenti, Karantina Adası, Bayraklı Smyrnası, Pergamon, Bülbül Dağı üzerinde bulunan Meryem Ana Evi, Efes, Agora, Yeşilova Höyüğü, Liman Tepe Kazı Alanı, Özbek Köyü ve çok daha fazlası Urla Kekliktepe’de ziyaret edilmeyi bekliyor. Klazomenai Antik Kenti’nin izleri misafirlerini hayran bırakıyor. İyon’ların 12 kentinden biri olan Klazomenai Antik Kenti, büyük ölçüde bu bölgenin içinde yer alıyor. Yapılan kazılarda tarihsel çağların en etkileyici örneklerinin keşfedildiği bu alan koruma altına alınmış durumda. Urla Kekliktepe’deki Liman Tepe Kazı alanı 4.000 yıllık geçmişin izlerini yansıtıyor. Türkiye’nin ilk su altı kazı alanı olan Liman Tepe Kazı Alanı’nda yaşam Kalkolitik Çağ'dan Roma Dönemi sonuna kadar yaşam kesintisiz sürmüştür. Ege şeridinde bilinen en eski insan yerleşimine rastlanan bu alanda ekonomik ve siyasi otoriteyi simgeleyen “saray” yapılarının da izleri günümüze kadar ulaşmış. Arkeolojik kazılarda Dionysos, Asklepios, Kybele, Zeus ve filozof Anaksagoras gibi özgün figürlere de rastlanan Urla Kekliktepe, 1080’li yıllarda Çaka Bey tarafından gerçekleştirilen seferler ile Türk şehri olmuştur.

Asırlar boyu birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urla’da muhteşem doğa ve deniz manzarası eşliğinde Ege Yapı Kekliktepe projesi ile tarihin izlerine tanıklık etme fırsatı bulabilirsiniz.

5- Kültür-Sanat Etkinlikleri ile Eğlenceli Anlar Yaşatması

Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan Urla Kekliktepe, açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında çeşitli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Eşsiz atmosferiyle tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan ilçede özellikle yaz döneminde sokak festivalleri düzenlenir. Canlı müzikler, sokak gösterileri, el sanatları stantları ve lezzetli sokak yemekleri bu etkinliklerin önemli unsurları arasındadır. Yaz aylarında, sahil kenarında açık hava sinemaları kurularak film gösterimleri yapılır. Kekliktepe’de eğlence ve kültür merkezleri, gençler ve yetişkinler için atölyelerde dans, müzik, resim gibi alanlarda eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanır.

Urla Kekliktepe, dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağları, yöresel ürünlerin satıldığı pazarlar, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan tepeleri ile ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Salkım salkım üzümlerin arasından geçeceğiniz Bağ Yolu’nda kendinizi Toskana’da hissedersiniz. Bu eşsiz güzellik ve çok daha fazlasını, Ege Yapı Kekliktepe projesinde, sizin için özel olarak tasarlanan 73 adet villada aileniz ve sevdiklerinizle yaşarken bulabilirsiniz.

Zeytin ağaçlarıyla kaplı olan Urla Kekliktepe’de, her yıl Eylül ayında Zeytin Festivali düzenlenir. Festivalde, zeytin ve zeytinyağı ürünleri sergilenir, yöresel yemekler tadılır ve halk oyunları gösterileri yapılır. Zeytinin yanında kokusuyla baş döndüren lavanta da bölge için çok önemli bir yere sahiptir. Bölgede bahar aylarında Lavanta Festivali düzenlenir. Lavanta tarlalarının mor renge büründüğü bu dönemde, doğal güzelliklerin keyfini çıkarmanın yanı sıra çeşitli etkinlikler ve konserler de düzenlenir. Müzikseverler için de cazip bir destinasyon olan Urla’da yaz aylarında çeşitli konserler ve müzik etkinlikleri bölge halkının ve katılanların eğlenceli zaman geçirmesini sağlar. Hem popüler sanatçılar hem de yerel müzisyenler sahnede performans sergiler. Urla Kekliktepe, doğal güzellikleri, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri için mükemmel bir ortam sunar. Bisiklet grupları düzenli olarak çevreyi keşfe çıkar ve doğaseverlerin bir araya geldiği etkinlikler düzenlenir. Tüm bu sosyal olanakların merkezi Urla’da, Ege Yapı güvencesiyle hayata geçen Ege Yapı Kekliktepe projesinde yaşarken dilediğiniz etkinliğe katılım sağlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda projenin bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarının gölgesinde aileniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

6- Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapması

Urla Kekliktepe, spor yapmak için en ideal lokasyonda bulunuyor. Özellikle profesyonel sörfçülerin uğrak yeri olan Kekliktepe’de birçok spor türünü denemek mümkün. Büyülü doğasında yürüyüş yaparken kendinizi rahatlamış hissederken, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik gibi sporlar ile de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenleniyor. Adrenalin ve macera sevenler için kitesurf ve yelken sporları ilgilileri bekliyor. Ege Yapı Kekliktepe ’de bulunan toprak tenis kortlarında günün stresini atabilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Yılın dört mevsiminde yürüyüş yapabileceğiniz bir yer olan Urla’da Ege Yapı Kekliktepe projesi ile yemyeşil peyzaj alanında, zeytin ağaçlarının gölgesinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Ege Yapı Kekliktepe’ de, 88 dönüm arazi içerisinde alanları 370 ila 500 metrekare arasında değişen tamamı özel havuzlu, müstakil bahçeli villalarda yılın 12 ayı 4 mevsim keyifle yaşama ayrıcalığı bulacaksınız. Yalnızca 73 seçkin aile için tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe , fitness alanları, çocuk oyun alanları, sanat atölyeleri, SPA merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, etkinlik alanları, doğal yaşama uyumlu peyzaj alanı, restoranlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Ege Yapı Kekliktepe , İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı’na, Çeşme ve Konak gibi şehir merkezlerine 25-30 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi için;

https://www.egeyapi.com/ege-yapi-kekliktepe

Telefon: 444 5 343