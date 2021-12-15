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Uruguay'da Diego Alonso dönemi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Oscar Tabarez'den boşalan teknik direktörlük görevine Diego Alonso getirildi

Uruguay'da Diego Alonso dönemi

Uruguay Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki çalıştırıcı Alonso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinde Penarol, Paraguay'da Olimpia, Meksika'da Pachuca ve Monterrey gibi ekiplerde görev alan Uruguaylı Alonso, son olarak ABD'nin Inter Miami takımını çalıştırmıştı. Alonso, Pachuca ve Monterrey'in başında birer defa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.

Milli takımı 15 yıldır çalıştıran Oscar Tabarez ile geçen ay yollarını ayıran Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 14. haftası sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

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